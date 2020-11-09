الشريك المؤسس لخدمة ‫"سيري" في مؤتمر موهبة: نجاحنا لم يأتِ في أسبوعين كما يتخيل بعض الحالمين

قال: لقد بدأنا العمل على أول إصدار للتطبيق منذ عام 1993م

كشف آدم تشير، الشريك المؤسس لخدمة ‫"سيري" المساعد الصوتي في أجهزة أبل عن الصعوبات والتحديات التي واجهتهم خلال عدة سنوات ليؤكد أن نجاحهم لم يأتِ في غضون أسبوعين كما يتخيل بعض الحالمين، بل استغرق 18 سنة من الجهد والعمل الدؤوب والمتواصل، داعيًا في هذا الصدد كل رائد أعمال إلى التحلي بالصبر والمثابرة وعدم استعجال الثمار والنتائج.

وأضاف خلال حديثه عن أهمية الاستثمار في الابتكارات وتحويلها لمنتجات اقتصادية خلال جلسة مستقبل الابتكار وريادة الأعمال ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" "نشرنا تطبيقنا في متجر آپل وبعد أسبوعين، تواصل معنا ستيف جوبز يرغب بشراء الشركة بملايين الدولارات"، مؤكدًا: لم يأتِ نجاحنا في أسبوعين كما يتخيل بعض الحالمين، لقد بدأنا العمل على أول إصدار للتطبيق منذ عام ١٩٩٣م.

واستعاد آدم تشير، الشريك المؤسس لخدمة ‫"سيري" البدايات قائلاً : كنا فريق في شركة صغيرة وأطلقنا ذلك التطبيق المجاني وبعد أن عملنا سنتين لبناء التطبيق تلقيت اتصالاً هاتفيًا من ستيف جوبز المؤسس المشارك لشركة آبل ودعاني إلى منزله وعرض علينا شراء الشركة بـ200 مليون دولار كانت لحظة رائعة وجنونية.

ووجّه رسالة لكل من لديهم طموح: "تابع حلمك وشغفك اصبر وثابر ولا تستعجل النتائج حيث استغرقت 18 عامًا قبل أن أتبنى أول إصدار من التطبيق".

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‏وعن دور البيانات في تطوير تطبيق "سيري" أضاف كبير مهندسي ابل العاملين على ايفون سابقًا "كانت لدي فكرة واضحة عن ما الذي أريد أن أنتجه وأين أريد أن أذهب؟ كان لدي حلم، وخلال الأربع سنوات الأولى من إطلاق التطبيق كان لدينا مليون عضو، لقد كانت لدينا رؤية والتزمنا بها ومؤسسنا كل شيء.

ووجّه الشريك المؤسس لخدمة ‫"سيري" نصيحة لكل رائد أعمال قائلأً "اعمل على جمع البيانات وتعلم منها لكي تقودك إلى المسار الذي تحتاج إليه، تابع شغفك وحلمك واتبع فضولك.

وأضاف: لإنجاح مشروعك تحتاج إلى وجود شخص لديه رؤية وأفكار رائعة وخلاقة ويستطيع ترجمة الأفكار والخيال إلى منتج وكذلك لديه القدرة على تسويق ونقل الرؤية إلى العالم والمستثمرين والعملاء.

يُذكر أن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" في نسخته الأولى، والذي اختتم اليوم بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقام على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ونظمته مؤسسة "موهبة" والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.،

وقد حظي بمشاركة 17 متحدثًا من الخبراء والمهتمين بالموهبة من الداخل والخارج، حيث يتناول المؤتمر عدة محاور، من أبرزها رعاية الموهوبين في المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم، وموهبة مسيرة عشرين عامًا، وتأسيس العالم الافتراضي من خلال الاستثمار في الموهوبين والمبدعين، ومستقبل العلوم والتقنية ورعاية الموهوبين والمبدعين في ظل الواقع الافتراضي، والعالم الافتراضي في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، وأبرز الممارسات العالمية في تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، والاستثمار في رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين وتأثيراته على المجتمعات، والتبادل المعرفي الافتراضي بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمختصين والمهتمين بهم من كل أنحاء العالم.