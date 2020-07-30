حائل ‏.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل, ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها .‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 10:55 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات

حائل ‏.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل, ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها .‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.

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