حائل ‏.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل عدة محافظات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها .
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.