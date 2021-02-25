وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوث الأميركي لليمن سبل إنهاء الحرب

ناقشا جهود تحقيق التسوية السياسية

بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، اليوم (الخميس)، جهود إنهاء الحرب الدائرة هناك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن "البوسعيدي" ناقش خلال استقباله "ليندركينغ" تطورات الأوضاع في اليمن.

وأضافت أن المسؤولَين أكدا على أهمية معالجة الأزمة الإنسانية، ودعم جهود تحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف اليمنية عبر الحوار البنّاء والمفاوضات السلمية.