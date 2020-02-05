شاهد.. أمير الرياض يكرم الفائزين بمسابقة تحفيظ القرآن في دورتها الخامسة

بلغ عددهم (25) فائزاً و(21) فائزة.. وتأهلت للمراحل النهائية (26) جمعية

كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الفائزين في مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة لعام 1441هـ.

وتفصيلاً، أوضح في تصريح صحفي أن التباري في القرآن الكريم شرف عظيم لهذه البلاد وأبنائها وبناتها، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمجالات القرآن وأهله.

وأكد شرف خدمة بلادنا للقرآن منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

ومن جانبه، ألقى الشيخ عبد الرحمن الهذلول كلمة الأمانة العامة للمسابقة أشار فيها إلى مرور خمس سنوات على هذا المسابقة، وما شهدت من إقبال كبير من أبناء هذا الوطن، مبيناً أن عدد المكرمين في الحفل بلغ (25) فائزاً و(21) فائزة، ومجموع الجمعيات التي تأهلت للمراحل النهائية (26) جمعية من إجمالي الجمعيات المشاركة البالغ عددها (32) جمعية من محافظات وهجر منطقة الرياض".

إثر ذلك، شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن المراحل التي يمر بها المتسابق واللجان والجهات المشاركة في المسابقة.

وألقى نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد كلمة الوزارة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجهودهما العظيمة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وما يوليانه من عناية كريمة بتعلّمه ونشره والاهتمام الكبير به، مؤكداً أن هذه العناية تنبع من صميم رسالة المملكة التي أنشئت على هذا الكتاب الكريم وسنة خير المرسلين.

وتخلل الحفل نماذج من تلاوات الفائزين، واختتم بتكريم الفائزين في المسابقة وأخذ صورة جماعية مع أمير المنطقة.