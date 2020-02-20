السفارة البريطانية والمجلس الثقافي يعلنان القائمة النهائية لجوائز خريجي الجامعات المتميزين

لإنجازاتهم المتميزة كمحترفين في مجال الأعمال التجارية ورواد أعمال وقادة مجتمع

أعلنت السفارة البريطانية في الرياض والمجلس الثقافي البريطاني في السعودية، القائمة النهائية التي تضم ٩ مرشحين نهائيين لجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة للعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠؛ حيث تم اختيار المرشحين النهائيين من بين ما يقرب من ١٠٠٠ متقدم من كافة أنحاء العالم؛ لإنجازاتهم المتميزة كمحترفين في مجال الأعمال التجارية ورواد أعمال وقادة مجتمع، وأيضًا لمساهمتهم الهامة في تعزيز روابط التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الثلاث، في حفل يستضيفه السفير البريطاني في ١٠ مارس ٢٠٢٠.

وبهذه المناسبة قال ريتشارد أوبنهايم القائم بالأعمال في سفارة بريطانيا: إنه "يسرني الإعلان عن القائمة النهائية لجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة للعام 2020؛ إذ تكرم هذه الجائزة إنجازات السعوديين والسعوديات المتميزين ممن درسوا في الجامعات البريطانية ويستخدمون حاليًّا تعليمهم البريطاني لتحقيق أثر إيجابي كشركاء استراتيجيين في رؤية 2030؛ حيث إننا فخورون بإنجازاتهم ومساهمتهم في نهضة وطنهم. ويسرني أن أتقدم بخالص وأصدق التهاني للمرشحين النهائيين، وأتطلع قدمًا للقائهم في حفل تقديم الجوائز".

ومن جانبها قالت ايليده كينيدي ماكلين، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية: "توفر جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة منصة لتقدير والاحتفال بنجاح الخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية؛ حيث تتنوع إنجازاتهم وتلهم وتساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ وتطلعاتها".

وتحتفي الجائزة الدولية المرموقة بالتعليم العالي البريطاني وإنجازات خريجي المملكة المتحدة في كافة أرجاء العالم. والآن في عامها السادس، تلقت الجائزة نحو ١٠٠٠ متقدم من خريجي المملكة المتحدة الدوليين فيما يزيد على ١٠٠ دولة تمثل ما يربو على ١٢٠ مؤسسة تعليم عالٍ بريطانية عبر المملكة المتحدة.

والمرشحون النهائيون لجائزة الإنجاز المهني التي تقدر الخريجين ممن تميزوا عبر قيادة مثالية في مجالاتهم المهنية؛ هم:

1. الدكتور عدنان الأحمدي- جامعة كوليدج لندن

2. الدكتورة سمر خان- جامعة ترينت نوتنجهام

3. الأستاذة سمية فطاني- جامعة القديس آندروز. والمرشحون النهائيون لجائزة ريادة الأعمال التي تسلط الضوء على الخريجين الذين قاموا بأدوار قيادية في مجال الابتكار؛ هم:

1. الأستاذ عبدالعزيز السعيد- جامعة نيوكاسيل

2. الأستاذة نيلي عطار- جامعة كينجيستون

3. الأستاذة نور الريس- جامعة سيتي لندن.

والمرشحون النهائيون لجائزة التأثير الاجتماعي التي تقدر الخريجين الذين قدموا مساهمة استثنائية والتزامًا بإحداث تغيير اجتماعي إيجابي؛ هم:

1. الدكتورة إسراء حكيم- جامعة برمينجهام، جامعة آنجليا روسكين

2. الدكتور فارس المالكي، جامعة برونيل لندن، جامعة كنت

3. الدكتورة ماويه خفاجى- جامعة اكستير.

ويعد هذا العام الخامس لاستضافة هذه الجوائز في المملكة العربية السعودية، وستعقبه حفلات لتقديم الجوائز في سبع دول أخرى تشمل: باكستان، الكويت، وتركيا.