تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
تستمر حتى 7 مساءً وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.