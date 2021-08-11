تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

تستمر حتى 7 مساءً وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة ‏والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً. ‏

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11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 10:18 AM

تستمر حتى 7 مساءً وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة ‏والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل، ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها‏.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً. ‏

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