مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة: سنطبّق العقوبات على إيران بشكل صارم

قال: يجب ألا تنعم بالإعفاء إلا إذا اتخذت خطوات للتقيد بالتزاماتها بالاتفاق النووي

أكّد مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمنصب نائب وزير الخزانة والي أدييمو؛ التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران ودول أخرى تطبيقاً صارماً.

وقال رداً على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ: "يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات، إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وأضاف: "سأراقب بعناية أيّ جهود إيرانية للتهرُّب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي لتمويل الأنشطة الإرهابية".

وتابع: "سأستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم"، وفق رويترز.

وترفض إيران العودة إلى المفاوضات بشأن ملفها النووي إلا في حال قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

من جهته، أعلن البيت الأبيض عن "الإحباط" بسبب رفض إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعودة للمشاركة في المحادثات الدبلوماسية الحقيقية".