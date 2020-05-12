أجواء الثلاثاء بالمدينة وجازان.. رياح وأتربة بالأولى وسحب ممطرة بالثانية

حالتان جويتان تشملان محافظات عدة بالمنطقتين وتتواصلان إلى مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة جازان، عبارة عن تكون سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)، مبينةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تُفيد باستمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية بمحافظات: (الحناكية، والعلا، وبدر، وخيبر، وينبع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.