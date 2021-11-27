التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة الباطن والحزم

في الجولة 13 من دوري المحترفين

سيطر التعادل السلبي دون أهداف، على مواجهة الباطن وضيفه الحزم؛ وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطةً إلى رصيده؛ حيث بات رصيد الباطن 13 نقطة احتل من خلالها المركز الثاني عشر؛ في حين رفع الحزم رصيده إلى 11نقطة، أبقته في المركز الخامس عشر وما قبل الأخير.

ولم يتمكن الفريقان طوال مجريات الشوط الأول من زيارة الشباك؛ رغم بعض الفرص التي أتيحت لهم بسبب رعونة المهاجمين أو نتيجة تألق المدافعين وحراس المرمى في الذود عن شباكهم؛ لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة.

في الشوط الثاني لم تُسفر محاولات الفريقين عن أي جديد؛ حيث لم يتغير شيء، وبقيت النتيجة على حالها؛ ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.