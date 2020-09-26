لأول مرة في تونس.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الألف

مسؤولون بوزارة الصحة يحذّرون من شهر أكتوبر المقبل

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تونس، الألف إصابة في اليوم الواحد؛ بحسب ما أعلنت وزارة الصحة فجر اليوم السبت، بينما يشهد تفشّي الوباء طفرة في أنحاء البلاد.

وبلغ عدد المصابين بحسب آخر تحديث، 1087، فيما توفي 11 شخصاً جراء الفيروس في يوم واحد، وهذه حصيلة قياسية منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 191، ويرقد في المستشفيات 240 مريضاً مقابل 71 في غرف الإنعاش، و27 مريضاً يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وحذّر مسؤولون بوزارة الصحة من وضعٍ أكثرَ خطورةً في أكتوبر المقبل، في حال التراخي في تطبيق البروتوكول الصحي للحدّ من تفشّي الفيروس، وفي ظل استبعاد الحكومة حتى الآن العودة إلى الحجر الصحي العام.

وشرعت الشرطة بحملات في الشوارع ووسائل النقل العام لفرض ارتداء الكمامات الواقية، فيما تتّجه السلطات إلى الإعلان عن إجراءات أخرى لفرض قيود على التجمع وحركة النقل في المناطق الموبوءة.