استقالة مفاجأة للرئيس التنفيذي لـ"تويتر"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، اليوم (الاثنين)، استقالته من منصبه فجأة.
وقال "دورسي" في تغريدة: "لست متأكداً من أن أحداً قد سمع عن هذا، ولكني استقلت من تويتر".
وأضاف: "لقد قررت ترك تويتر؛ لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي بعيداً عن مؤسسيها، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول سبب الاستقالة.
"دورسي" اعتبر أن الشركة تمضي بعيداً عن مؤسسيها
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، اليوم (الاثنين)، استقالته من منصبه فجأة.
وقال "دورسي" في تغريدة: "لست متأكداً من أن أحداً قد سمع عن هذا، ولكني استقلت من تويتر".
وأضاف: "لقد قررت ترك تويتر؛ لأنني أعتقد أن الشركة مستعدة للمضي بعيداً عن مؤسسيها، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول سبب الاستقالة.