أعلى نسبة وفيات بالعالم.. توقعات بإعلان "ترامب" الطوارئ لمواجهة "كورونا"

خبراء يرجحون: الاختبارات المحدودة التي أجرتها أمريكا وراء ارتفاع عدد الضحايا

أكدت مصادر أمريكية، أن الرئيس الأمريكي ترامب، سيعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس #كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أعلى نسبة وفيات في العالم جراء فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال مقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها، حسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

ووفقًا لشبكة "أميركا أونلاين" الإخبارية، فإن 5.4% من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة توفيت حتى الآن.

وأضاف المصدر: "هذا أكبر معدل، مقارنة مع 3.4% الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، و3.7% الذي جرى تسجيله في بر الصين الرئيسي"؛ حيث ظهر المرض لأول مرة.



وأوضحت "أمريكا أونلاين"، أن هذا المعدل لا يعني بالضرورة أن كورونا "أكثر خطورة" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الخبراء يرجحون أن السبب يعود إلى الاختبارات المحدودة التي أجرتها البلاد حتى الآن.