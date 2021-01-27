"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367023 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 205 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358545 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6363 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2115 والحالات الحرجة 348 حالة.