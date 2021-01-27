"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367023 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 205 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358545 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6363 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2115 والحالات الحرجة 348 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367023 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 205 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358545 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6363 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2115 والحالات الحرجة 348 حالة.