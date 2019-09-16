تنفيذاً للقرار السامي.. "صحية الشورى" تدعو لدخول المنشآت النسائية عند الطوارئ

لدى استدعائهم الهلال الأحمر لمناقشة التقرير السنوي

دعت اللجنة الصحية بمجلس الشورى الهلال الأحمر إلى تنفيذ القرار المعتمد من المقام السامي والقاضي بدخول فرق الهلال الأحمر إلى المنشآت النسائية في حالة الطوارئ وطالبت اللجنة برئاسة الدكتور عبدالإله ساعاتي خلال استضافتها اليوم لرئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم والفريق المرافق له إلى العمل على توظيف العناصر النسائية في الوظائف الفنية والإدارية بالهلال الأحمر في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى ضرورة تحسين الهلال الأحمر لسرعة الاستجابة في الوصول وتطوير كفاءة المسعفين وكانت اللجنة الصحية بمجلس الشورى.

وقد استُدعي الهلال الأحمر لمناقشة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 1439/ 1440هـ اليوم بالمجلس، وحضر المناقشة رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم، والمشرف العام على الشؤون الإسعافية الدكتور أحمد السلامة، ومدير عام الشؤن الإدارية والمالية إبراهيم الصبيحي، ومدير عام المالية فهد النمر، ومدير عام الخدمات الطبية الإسعافية الدكتور سطام العنزي، ومدير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالإله الطويل، ومدير عام التدريب الدكتور محمد السريع، ورئيس فريق التحول الوطني مازن الغامدي، ومدير عام التخطيط والتطوير الدكتور بدر الجريسي.