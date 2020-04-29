الصحة الكويتية تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 3740 حالة

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3740.

وأوضحت في بيان لها، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1389 حالة.