بصورة وتغريدة .. سفارة الصين تشكر السعوديين على وقفتهم في أزمة "كورونا"

وجّه خادم الحرمين بتقديم المساعدات لتجاوز الآثار وتحدث "شي" عن عُمق العلاقات

شكرت السفارة الصينية لدى المملكة، السعوديين، على مواقفهم الإنسانية وتضامنهم مع بكين في أزمة فيروس كورونا الجديد الذي يضرب العالم.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر": "شكراً جزيلاً على هاشتاق#我们与中国伟大的人民站在一起".

وتابعت السفارة بقولها: "#نقف_مع_الشعب_السعودي_العظيم"، مرفقة مع التغريدة صورة متجاورة لعلمَي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وأطلق السعوديون أخيراً وسم "我们与中国伟大的人民站在一起" (نقف إلى جانب الشعب الصيني العظيم)؛ ليسجل مئات الآلاف من المشاهدات، عبّر من خلاله السعوديون عن تضامنهم مع الصين في محنة الفيروس القاتل.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه بتقديم مساعدات للصين بما يُسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا، الأمر الذي وصفه الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ بأنه "يجسّد عُمق العلاقات بين البلدين".