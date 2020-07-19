عدد وفيات "كورونا" في بريطانيا يقفز إلى 45.300

تسجيل 726 إصابة جديدة بالفيروس

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 45.300 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الأحد أنها أحصت 726 إصابة جديدة بالعدوى؛ الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 294.792 حالة.