"عسيري": دعاوى رافضي لقاح كوفيد سقطت بمرور سنتين ولم يرصد أي "زومبي" حول العالم!

قال: دعوى العقم سقطت.. وقتل الرياضيين والمراهقين بالتهاب عضلة القلب تنفيها "الدراسات"

رد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، على دعاوى المناهضين للقاح كوفيد بعد الاعتماد الطارئ والتي سقطت بحصول أول لقاح كوفيد على الاعتماد الكلي في أغسطس ٢٠٢١ .

وأضاف "عسيري" أن دعوى التعديل الجيني سقطت بمرور سنتين ولم يرصد أي "زومبي" حول العالم! ودعوى 'الإبادة للجنس البشري" سقطت بملايين الأرواح التي أنقذها الله بهذه اللقاحات!

وقال "عسيري" إن "دعوى العقم" سقطت بعشرات الدراسات التي تنفي ذلك ومعدلات الخصوبة خير دليل وقتل الرياضيين والمراهقين بالتهاب عضلة القلب، موضحًا "ملايين الجرعات ولم يثبت وفاة واحدة بسبب التهاب عضلة القلب الناجمة عن اللقاح".