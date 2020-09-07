شاهد.. جولات أمنية تغرّم مخالفي الاحترازات بأسواق جنوب جدة

رصدت تكدس العمالة والكمامات في الشوارع والطرقات وداخل السيارات

واصل رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرّمة، جولاتهم الميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات.

وشملت الجولات رصد مخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات ومخالفتهم لبس الكمامات؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا وطبقت غرامات بحق مخالفين.

شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية

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07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 12:19 PM

رصدت تكدس العمالة والكمامات في الشوارع والطرقات وداخل السيارات

شاهد.. جولات أمنية تغرّم مخالفي الاحترازات بأسواق جنوب جدة

عبدالله الراجحي

جدة

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واصل رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرّمة، جولاتهم الميدانية على الأسواق الشعبية بجنوب محافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات.

وشملت الجولات رصد مخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات ومخالفتهم لبس الكمامات؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا وطبقت غرامات بحق مخالفين.

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شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية

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