"صحة عسير" تطلق خطتها التوعوية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك

تتضمن تغريدات توعوية حول كورونا ونصائح للمجتمع خلال الصيام

أطلقت صحة عسير، اليوم الجمعة، خطها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك لرفع مستوى الوعي الصحي وتقديم المحتويات الموثوقة للمستفيدين بما يتناسب مع احتياج المجتمع خلال الشهر الفضيل وفق المحددات المعتمدة من الوزارة.

وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن الخطة تتضمن نشر تغريدات يومية مكثفة للتوعية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) وكذلك توعية المجتمع بالنصائح اللازمة خلال الصيام.

وتضمنت الخطة رسائل صوتية يومية من أطباء مختصين ومسابقة رمضانية وفيديوهات توعوية بعدة لغات، وفقرة لأكثر الأسئلة أهمية والإجابة العلمية الدقيقة عنها، ورصداً ميدانياً مصوراً لجهود أبطال الصحة في الميدان، وفيديوهات توعوية وبثاً مباشراً.







وتأتي هذه الجهود المكثفة لرفع الوعي الصحي وبمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.

