"برايس": الولايات المتحدة لم تحدد المواعيد الدقيقة لـ"غزو" روسيا لأوكرانيا

مخاوفنا بشأن الوضع لم تهدأ ذرة واحدة على الرغم من التصريحات الروسية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: إن الولايات المتحدة لم تحدد أبدًا التوقيت الدقيق فيما يخص تصعيد الموقف و"غزو" أوكرانيا.

وقال برايس في المؤتمر الصحفي: "لا أعتقد أنكم سمعتم يومًا ما أننا تحدثنا من منصة وأشرنا خلال ذلك إلى اليوم المحدد للغزو. لقد سمعتم حديثنا، وحاولنا أن ننقل لكم أن روسيا قد خلقت فرصة للهجوم في أي وقت".

ووفقًا له، فإن "الغزو" لا يعني أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية غير صحيحة.

ولفت "برايس" إلى أن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الوضع حول أوكرانيا، لم تهدأ ذرة واحدة؛ على الرغم من التصريحات الروسية بشأن انسحاب القوات من الحدود.

ونوّه بأن واشنطن لا ترى أي علامات على وقف التصعيد، قائلًا: "أريد أن أكون واضحًا للغاية؛ إن مخاوفنا لم تهدأ ذرة واحدة. في الواقع تستمر مخاوفنا في النمو نظرًا لأننا لم نشهد بعدُ وقفًا للتصعيد.. نحن نشهد بالفعل تصعيدًا".

وادعى "برايس" أن الولايات المتحدة تراقب وصول قوات روسية جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا، وتتخذ مواقع "تسمح لها بالانتشار في أي لحظة لغزو غير مبرر".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد ذكرت في 14 يناير الجاري، أن "الغزو الروسي لأوكرانيا" يمكن أن يبدأ "بين منتصف يناير ومنتصف فبراير".

وزعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن روسيا ستهاجم أوكرانيا في ليلة 16 فبراير الجاري. وحددت وسائل الإعلام البريطانية موعد "الغزو الروسي"، وهو الساعة الرابعة صباحًا من ذلك اليوم بتوقيت موسكو.

وعبّر الكرملين، سابقًا، عن خيبة أمله من الأنباء التي نشرها عدد من وسائل الإعلام الغربية حول بداية "الهجوم" الروسي على أوكرانيا في صباح يوم أمس الأربعاء.