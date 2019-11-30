الدعيع لـ"سبق": قبلت التحدي مع ياسر ولن يسجل في مباراة الاعتزال

الهلال وفريق Y20 في حفل وداعية "القناص".. بتنظيم من هيئة الترفيه

قبل حارس مرمى الهلال (الدولي السابق) محمد الدعيع تحدي زميله مهاجم الهلال (الدولي السابق) ياسر القحطاني، بعدم تسجيل الأخير هدفاً في مرماه في مباراة حفل اعتزال القحطاني غدًا الأحد على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حينما يواجه الهلال فريق Y20، بتنظيم من قبل هيئة الترفيه وداخل إطار فعاليات موسم الرياض.

وقال أسطورة الحراسة السعودية والمسمى بـ(الأخطبوط) الدعيع لـ"سبق": دخلت في تحدٍ مع الكابتن ياسر وسأكسبه بمشيئة الله، ألا وهو منع ياسر من التسجيل في مرمى فريقي حينما أشارك ضد فريقه المطّعم بالنجوم المحليين والأجانب وسأكون عند كلمتي".

وفي شأن آخر قدم الدعيع التهنئة لإدارة ولاعبي وجماهير الهلال، خاصة والجماهير السعودية عامة، لحصول الهلال على اللقب الآسيوي (السابع في تاريخه)، مشيرًا إلى أن الهلال كان الأحق بالظفر باللقب في آخر نسختين.