انطلاق البرنامج التدريبي لمشروع تعزيز القدرات الوطنية بحرفة تربية النحل

من الدفعة الثانية.. تحت رعاية محافظ القويعية

دشّن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القويعية، اليوم، حفل انطلاق البرنامج التدريبي من الدفعة الثانية من مشروع بناء وتعزيز القدرات الوطنية؛ لتأهيل الشباب لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته، تحت رعاية محافظ القويعية، مساعد بن عبدالرحمن السالم.

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القويعية محمد بن عبدالرحمن الختلان: إن المشروع يهتم بتوعية الشباب على أهمية صناعة النحل في المملكة العربية السعودية، وتدريبهم على التعامل مع النحل وطريقة تربيته والاستفادة من منتجاته المتنوعة، لينتقل الشاب من مرحلة التعلم إلى مرحلة الإنتاج النوعي والكمي.

كما يهدف المشروع إلى دعم الأسر المتعففة والمشاركة في دعم سوق العمل السعودي وصناعة جيل جديد من النحالين مهتم بتربية النحل بتقنياته الحديثة وإيجاد بيئة شبابية منتجة تساعد على تصدير المنتج الوطني عال الجودة للخارج.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة تأهيلية لتعزيز وبناء قدرات المتقدمين من الشباب من كلا الجنسين في مجالات تربية النحل وتصنيع وتسويق منتجاته، حيث يشمل المشروع ثلاثة أقسام هي: برنامج تربية النحل والبرامج التخصصية في تربية النحل وبرامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق ويقوم بالتدريب نخبة من الخبراء المحليين والدوليون في هذا المجال.

كما أكد "الختلان" أن المتدرب في ختام المشروع سيحصل على شهادة معتمدة من الوزارة و 30 خلية نحل من السلالة المحلية أو ما يعادلها على حسب تخصصه وعلى دعم فني لمدة ستة أشهر بعد التدريب بالإضافة إلى أحقيته بالمشاركة في المعارض المحلية والدولية.