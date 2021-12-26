الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا

بسبب ظهور مرض جنون البقر

أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت قراراً بفرض حظرٍ مؤقتٍ على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت، وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا.

وقالت الإدارة إن القرار جاء بناءً على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

كما تضمنت تعليمات الجمارك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

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26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 08:46 AM

بسبب ظهور مرض جنون البقر

الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الإدارة العامة للجمارك في الكويت قراراً بفرض حظرٍ مؤقتٍ على استيراد الأبقار الحية من المملكة المتحدة إلى الكويت، وذلك بسبب ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا.

وقالت الإدارة إن القرار جاء بناءً على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

كما تضمنت تعليمات الجمارك فرض الحظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ الواردة من كازاخستان، وبولندا، وهنغاريا، وذلك بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

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