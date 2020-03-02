الصين تسجّل انخفاضًا حادًّا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

رصدت 202 حالة إصابة جديدة الأحد مقابل 573 السبت

ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم الاثنين، أنها رصدت 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد يوم الأحد؛ وذلك بانخفاض حادٍّ عن يوم السبت الذي سجّل 573 حالة إصابة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالبر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80026 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2912 بنهاية الأحد، بزيادة 42 حالة عن اليوم السابق.

ووقعت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس؛ منها 32 حالة بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.