مظاهرة حاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم.. وقطع خدمة الهاتف داخل البلاد

المحتجون طالبوا بحكم مدني

نظّم مُحتجون سودانيون، اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة ضد القرارات التي أعلنها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مطالبين بحكم مدني في البلاد.

ونقلت "رويترز" عن شاهد أن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان، انقطعت قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المناهضة للجيش مزمعة اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم.

وخدمات اتصال الهواتف المحمولة بالإنترنت معطلة في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، بالرغم من إصدار قاضٍ عدة أوامر بإعادتها.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 03:43 PM

المحتجون طالبوا بحكم مدني

مظاهرة حاشدة ضد الانقلاب في الخرطوم.. وقطع خدمة الهاتف داخل البلاد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نظّم مُحتجون سودانيون، اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة ضد القرارات التي أعلنها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مطالبين بحكم مدني في البلاد.

ونقلت "رويترز" عن شاهد أن خدمة الهاتف المحمول داخل السودان، انقطعت قبيل أحدث جولة من الاحتجاجات المناهضة للجيش مزمعة اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم.

وخدمات اتصال الهواتف المحمولة بالإنترنت معطلة في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، بالرغم من إصدار قاضٍ عدة أوامر بإعادتها.

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