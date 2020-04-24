وسط تكثيف التطهير والتعقيم.. أداء أول صلاة جمعة بالمسجد الحرام

"رئاسة الحرمين" تستخدم منظفات صديقة للبيئة خاضعة للاشتراطات

أدت جموع المصلين اليوم، صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان؛ سائلين الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض مغاربها.

وكثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة، خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة؛ حيث تعاقدت الرئاسة مع ثلاث شركات وطنية ريادية في مجال التعقيم على أعلى المعايير الوقائية.

وتقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام سبع غسلات يوميًّا بدلًا من ثلاث غسلات، ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجد الحرام لكاشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام، والتي تعمل عن بُعد بدقة عالية.

وقامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين بالاستفادة من آلاف الساعات العلمية الموثقة للعلماء؛ وذلك ببثها عبر الجهات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لإطلاق عدد من الخدمات عن بُعد؛ كمقرأة الحرمين، واستقبال أسئلة السائلين من خلال الحلول التقنية الممكنة.