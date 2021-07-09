"برنت" يرتفع بنسبة 0.63%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.43 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.63 % ليصل إلى 74.59 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بما بمقدار 0.61 دولار، أو ما يعادل 0.84 %، إلى 73.55 دولاراً أمريكياً للبرميل.
ليصل إلى 74.59 دولاراً أمريكياً للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.43 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.63 % ليصل إلى 74.59 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بما بمقدار 0.61 دولار، أو ما يعادل 0.84 %، إلى 73.55 دولاراً أمريكياً للبرميل.