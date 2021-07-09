"برنت" يرتفع بنسبة 0.63%

ليصل إلى 74.59 دولاراً أمريكياً للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.43 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.63 % ليصل إلى 74.59 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بما بمقدار 0.61 دولار، أو ما يعادل 0.84 %، إلى 73.55 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 03:08 PM

ليصل إلى 74.59 دولاراً أمريكياً للبرميل

"برنت" يرتفع بنسبة 0.63%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.43 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.63 % ليصل إلى 74.59 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بما بمقدار 0.61 دولار، أو ما يعادل 0.84 %، إلى 73.55 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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