"إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالشرقية تطلق مبادرة للتأهيل المنزلي عن بُعد

تهدف إلى تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين في أماكن وجودهم

أطلقت جمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، ممثلة بمركز التأهيل الطبي، مبادرة التأهيل المنزلي عن بُعد.

وفي التفاصيل، تتضمن المبادرة سلسلة من الجلسات العلاجية في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي، والنطق والتخاطب، للمستفيدين من ذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الجلطات والحوادث، من خلال منصة الجمعية بوسائل التواصل عن بُعد؛ وذلك لربط المستفيدين ببرامجها التأهيلية في مكان إقامتهم.

وفي هذا الصدد، أفاد المدير العام للجمعية عبدالعزيز المحبوب بأن المبادرة تهدف إلى تقديم البرامج التأهيلية للمستفيدين في أماكن وجودهم، واستمرار تلقيهم برامجهم التأهيلية في منازلهم، والحفاظ على الحالات، وعدم تراجعها لتحسين حالاتها الصحية دون انقطاع. مؤكدًا أن المبادرة تقدَّم مجانًا للمحتاجين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز طبية للعلاج والتأهيل بسبب ظروفهم (الصحية، المكانية والاجتماعية).

يُذكر أن المبادرة يتم فيها تقديمالبرامج التأهيلية كافة، من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.