"كراني": هيجان وارتفاع موج جدة يعود لنشاط الرياح لشمالية غربية.. والحالة تكررت

تسبَّب في اصطدامه بالسيارات المارة بالكورنيش وتعرُّض أحد المطاعم لأضرار وخسائر

"كراني": هيجان وارتفاع موج جدة يعود لنشاط الرياح لشمالية غربية.. والحالة تكررت

أوعز خبير الأرصاد حسن كراني في تصريح لـ"سبق" هيجان وارتفاع الموج على كورنيش جدة مساء الثلاثاء وما تسببه في اصطدامه بالسيارات والمارة وتعرض أحد المطاعم لأضرار وخسائر وتحويل مسار مؤقتًا، بسبب نشاط الرياح الشمالية لشمالية غربية أدت لارتفاعه كاشفًا أن الحالة سبق أن تكررت قديمًا وأنه تم الإعلان عنها في النشرة الجوية.





وأظهرت مقاطع متداولة عدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم أمس، هيجان وارتفاع الموج على كورنيش جدة؛ ما تسبَّب في اصطدامه بالسيارات المارة، وتعرُّض أحد المطاعم لأضرار وخسائر، جارٍ حصرها، وتحويل حركة السير مؤقتًا.

وفي غضون ذلك، استنفرت الحالة جهات حكومية عدة مساء اليوم وشملت: أمانة محافظة جدة، والدفاع المدني، وحرس الحدود، والمرور للمتابعة.