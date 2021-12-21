ميثاق الصياهد 2021 يوصي بتطوير قطاع الإبل

تحقيقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أكد ميثاق الصياهد المبادئ والأسس العالمية التي يتبعها سنويًّا مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي للإبل، وفي مقدمتها الاهتمام بتطوير قطاع الإبل؛ سعيًا إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتأكيد أن الإبل مصدر لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وشدد الميثاق في ختام أعمال المؤتمر اليوم بالصياهد الجنوبية من الدهناء على دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجالات الإبل المختلفة، والاهتمام بنشر ثقافة تربية ورعاية الإبل عالميًّا؛ نظرًا للأدوار الاقتصادية والاجتماعية المهمة، التي تلعبها لمجابهة التغيرات المناخية العالمية.