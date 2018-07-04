"فيفا" يعدل في نظام اختيار أفضل لاعب في العالم

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ”، اليوم الأربعاء، بإجراء تعديل على نظام اختيار أفضل لاعب في العالم؛ حيث ستضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2018، 10 لاعبين فقط، بدلاً من 23 لاعباً، طبقاً للنظام الذي كان معمولاً به.

وأوضح أنه سيتم اختيار اللاعبين العشرة في القائمة، من قبل لجنة تضم 13 عضواً من بينهم نجوم بارزون سابقون أمثال البرازيلي رونالدو والألماني لوثار ماتيوس، على أن يجري التصويت على اختيار أفضل لاعب في العالم من بين المرشحين العشرة، وذلك بمشاركة قادة المنتخبات ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير، ويجري التصويت بين الـ 23 يوليو والـ10 من أغسطس.

وأضاف: ” اللاعب الحائز على أعلى عدد من الأصوات يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، في حفل توزيع جوائز الفيفا يوم الـ 24 من سبتمبر في العاصمة البريطانية لندن .“