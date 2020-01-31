نايف هزازي يعود من بوابة "العدالة"

أعلنت إدارة نادي العدالة التعاقد مع نايف هزازي لاعب خط الهجوم.

وسبق لهزازي تمثيل فرق الاتحاد، الشباب، النصر، أحد والذي تركه منتصف الموسم الماضي.

وكتب حساب النادي:" نايف هزازي مرحباً بك في نادي العدالة".

وانقطع هزازي عن المباريات منذ منتصف الموسم الماضي بعد فسخ عقده مع فريق أحد.