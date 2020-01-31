نايف هزازي يعود من بوابة "العدالة"

أعلنت إدارة نادي العدالة التعاقد مع نايف هزازي لاعب خط الهجوم.

وسبق لهزازي تمثيل فرق الاتحاد، الشباب، النصر، أحد والذي تركه منتصف الموسم الماضي.

وكتب حساب النادي:" نايف هزازي مرحباً بك في نادي العدالة".

وانقطع هزازي عن المباريات منذ منتصف الموسم الماضي بعد فسخ عقده مع فريق أحد.

العدالة نايف هزازي

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31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 11:36 PM

نايف هزازي يعود من بوابة "العدالة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الأحساء

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أعلنت إدارة نادي العدالة التعاقد مع نايف هزازي لاعب خط الهجوم.

وسبق لهزازي تمثيل فرق الاتحاد، الشباب، النصر، أحد والذي تركه منتصف الموسم الماضي.

وكتب حساب النادي:" نايف هزازي مرحباً بك في نادي العدالة".

وانقطع هزازي عن المباريات منذ منتصف الموسم الماضي بعد فسخ عقده مع فريق أحد.

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