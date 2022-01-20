مركز الأرصاد يدعو الملّاك إلى التواصل معه منعاً للخسائر الاقتصادية

لتزويدهم بمعلومات الطقس ومعرفة أضرار انخفاض‫ الحرارة وتكوّن ‫الصقيع

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أن الأضرار الناجمة عن انخفاض درجات ‫الحرارة وتكوّن ‫الصقيع و‫الثلوج تستدعي زيادة الحرص على معلومات الطقس.

ودعا الدكتور غلام المستثمرين والملّاك إلى التواصل مع المركز منعاً للخسائر الاقتصادية، مؤكدًا أنهم قادرون على تزويد الجميع بالمعلومات المتعلقة بذلك.

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20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 06:59 PM

لتزويدهم بمعلومات الطقس ومعرفة أضرار انخفاض‫ الحرارة وتكوّن ‫الصقيع

مركز الأرصاد يدعو الملّاك إلى التواصل معه منعاً للخسائر الاقتصادية

عبدالله الراجحي

جدة

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أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أن الأضرار الناجمة عن انخفاض درجات ‫الحرارة وتكوّن ‫الصقيع و‫الثلوج تستدعي زيادة الحرص على معلومات الطقس.

ودعا الدكتور غلام المستثمرين والملّاك إلى التواصل مع المركز منعاً للخسائر الاقتصادية، مؤكدًا أنهم قادرون على تزويد الجميع بالمعلومات المتعلقة بذلك.

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