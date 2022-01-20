مركز الأرصاد يدعو الملّاك إلى التواصل معه منعاً للخسائر الاقتصادية

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أن الأضرار الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الصقيع والثلوج تستدعي زيادة الحرص على معلومات الطقس.
ودعا الدكتور غلام المستثمرين والملّاك إلى التواصل مع المركز منعاً للخسائر الاقتصادية، مؤكدًا أنهم قادرون على تزويد الجميع بالمعلومات المتعلقة بذلك.
لتزويدهم بمعلومات الطقس ومعرفة أضرار انخفاض الحرارة وتكوّن الصقيع
أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أن الأضرار الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة وتكوّن الصقيع والثلوج تستدعي زيادة الحرص على معلومات الطقس.
ودعا الدكتور غلام المستثمرين والملّاك إلى التواصل مع المركز منعاً للخسائر الاقتصادية، مؤكدًا أنهم قادرون على تزويد الجميع بالمعلومات المتعلقة بذلك.