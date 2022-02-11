موسيماني: لقاء "الأهلي" المصري و"الهلال" السعودي سيكون "ديربي" عربياً ممتعاً

قبل المواجهة لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، على قوة منافسه الهلال السعودي خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، مشددًا على أن فريقه سيبذل كل ما يستطيع من أجل منح الميدالية البرونزية للقارة الأفريقية.





وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريقين: "لدينا شيء نلعب عليه، نحن نحترم الفريق المنافس، وهدفنا الميدالية البرونزية، الأهلي يملك تاريخاً جيداً في هذه البطولة، ونسعى لبذل كل ما لدينا غداً أمام منافس مميز".





وتابع: الهلال فريق قوي يضم لاعبين كباراً سبق لهم اللعب في الدوريين الإنجليزي والبرتغالي، تنتظرنا مباراة مثيرة أمام فريق قدم مستوى مميزاً أمام تشيلسي وأثبت جودته وأن مستويات الأندية باتت متساوية، لسنا قلقين من مباراة الهلال السعودي، فنحن نحترمه كمنافس، ونحن أيضاً نثق في أنفسنا وتاريخنا، وسيكون اللقاء "ديربي" عربياً ممتعاً.





وأضاف: "أنا في ناد كبير وصل إلى هذه البطولة في 7 مناسبات، نحن متواضعون، ونحاول كثيراً وكثيراً، وجميعنا يبحث عن الفوز مثل الجمهور، أنا وكابتن الفريق والجميع لدينا هدف واحد هو الوصول للنهائي يوماً ما.





وأردف: "جمهور الأهلي يشجع الفريق ولا يشجعني بشكل شخصي، وهمهم الأول الفريق، وأنا جزء منه، وأنا أبادلهم نفس الحب والشعور، وأتمنى أن نظل سوياً لكي نكتب معاً المزيد من تاريخ البطولات للنادي الأهلي".





من جانبه قال المدافع رامي ربيعة: المنافسة ستكون بالتأكيد قوية غداً بين فريقين كبيرين على الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية، وسنحاول إثبات أنفسنا خصوصاً أمام الهلال الذي قدم مباريات كبيرة في البطولة، وأن تعكس هذه المباراة العلاقة الجيدة بين الفريقين، والتي تليق بالشعبين الشقيقين المصري والسعودي.





وتابع: "نتمنى تحقيق الفوز ونسعى لتقديم كل ما لدينا غداً للتتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".





وأضاف: "لعبت في البرتغال مع كاريلو وبيريرا من لاعبي الهلال، وتربطني بهما علاقة طيبة حتى الآن، وبعيداً عنهما فإن فريق الهلال مميز للغاية ويضم عناصر جيدة، وهذا ما سعينا للاستعداد له بشكل مميز".