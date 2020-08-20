‫"أمير تبوك" يعزي "السحلي" في وفاة شقيقه

تقدم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بخالص العزاء إلى جميل بن عباس السحلي وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية سابقًا، في وفاة شقيقه -رحمه الله.

فيما أعرب "السحلي" عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.

أمير تبوك الأمير سلطان بن فهد

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20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442 09:25 PM

‫"أمير تبوك" يعزي "السحلي" في وفاة شقيقه

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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تقدم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بخالص العزاء إلى جميل بن عباس السحلي وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية سابقًا، في وفاة شقيقه -رحمه الله.

فيما أعرب "السحلي" عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.

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