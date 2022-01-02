عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

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02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 06:40 PM

بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

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