الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم

إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "‫التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ‫التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".

الإمارات وزارة التربية والتعليم الإماراتية التعلم عن بعد تعطيل الدراسة برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية فيروس كورونا الجديد

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03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 09:36 PM

إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية

الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "‫التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات ‫التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".

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الإمارات وزارة التربية والتعليم الإماراتية التعلم عن بعد تعطيل الدراسة برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية فيروس كورونا الجديد

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