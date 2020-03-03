الإمارات تعطِّل الدراسة لمدة شهر ابتداء من الأحد القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".الإمارات وزارة التربية والتعليم الإماراتية التعلم عن بعد تعطيل الدراسة برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية فيروس كورونا الجديد
إطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الثلاثاء تقديم إجازة الربيع للمدارس، والعمل بمبادرة "التعلم عن بُعد"، مع تعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "واما".