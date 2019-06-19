أمين الجوف يستقبل فريق عمل استراتيجية المنطقة

ويبحث معه تعاون ومشاريع الأمانة

استقبل أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي، فريق استراتيجية المنطقة.



وجرى خلال اللقاء بحث كل السبل لمشاركة الأمانة في إعداد الاستراتيجية العمرانية الوطنية للمنطقة، وفق التحول الوطني لرؤية المملكة 2030.



كما بحث اللقاء عددًا من مشاريع ومبادرات الأمانة مع فريق عمل الاستراتيجية؛ ومنها مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع شبكة الطرق الحضرية، ومشاريع مبادرة تطوير المباني والمرافق البلدية، ومشروع ومبادرة أنسنة المدن، ومبادرة معالجة التشوه البصري، والمشاريع المتعلقة بتطوير أنظمة إدارة النفايات.



وفي ختام اللقاء قدم "الغامدي" شكره للفريق، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.