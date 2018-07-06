"تعليم المخواة" يدعو مرشحات الوظائف التعليمية لحجز موعد للمقابلة الشخصية

المقابلات تبدأ يوم الأحد القادم حتى نهاية دوام الثلاثاء بمخطط الفيصلية

دعا المتحدث الإعلامي لتعليم المخواة بمنطقة الباحة ناصر بن محمد العمري المرشحات للوظائف التعليمية إلى الدخول وحجز موعد المقابلة الشخصية من خلال رابط المقابلات التالي:
http://nt.gta.moe

وأوضح العمري، أن المقابلات تبدأ في الأحد ٢٤ /١٠ /١٤٣٩ حتى نهاية دوام الثلاثاء ٢٦ / ١٠ /١٤٣٩، بمبنى الشؤون التعليمية للبنات بمخطط الفيصلية.

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06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439 12:30 AM

المقابلات تبدأ يوم الأحد القادم حتى نهاية دوام الثلاثاء بمخطط الفيصلية

"تعليم المخواة" يدعو مرشحات الوظائف التعليمية لحجز موعد للمقابلة الشخصية

ياسر العتيبي

المخواة

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دعا المتحدث الإعلامي لتعليم المخواة بمنطقة الباحة ناصر بن محمد العمري المرشحات للوظائف التعليمية إلى الدخول وحجز موعد المقابلة الشخصية من خلال رابط المقابلات التالي:
http://nt.gta.moe

وأوضح العمري، أن المقابلات تبدأ في الأحد ٢٤ /١٠ /١٤٣٩ حتى نهاية دوام الثلاثاء ٢٦ / ١٠ /١٤٣٩، بمبنى الشؤون التعليمية للبنات بمخطط الفيصلية.

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