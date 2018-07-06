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المقابلات تبدأ يوم الأحد القادم حتى نهاية دوام الثلاثاء بمخطط الفيصلية

"تعليم المخواة" يدعو مرشحات الوظائف التعليمية لحجز موعد للمقابلة الشخصية

دعا المتحدث الإعلامي لتعليم المخواة بمنطقة الباحة ناصر بن محمد العمري المرشحات للوظائف التعليمية إلى الدخول وحجز موعد المقابلة الشخصية من خلال رابط المقابلات التالي:

http://nt.gta.moe



وأوضح العمري، أن المقابلات تبدأ في الأحد ٢٤ /١٠ /١٤٣٩ حتى نهاية دوام الثلاثاء ٢٦ / ١٠ /١٤٣٩، بمبنى الشؤون التعليمية للبنات بمخطط الفيصلية.