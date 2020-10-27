من المملكة لليمن.. عبور 21 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة خلال أسبوع

من "إغاثي الملك سلمان" وتحمل 262 طن سلال غذائية ومواد طبية

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 21 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر 2020م، تحمل على متنها 262 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية، و135 طناً و200 كيلوجرام، تشتمل على 16.900 كرتون من التمور، تستهدف مناطق: المهرة، وحجة، وحضرموت، وزنجبار.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.