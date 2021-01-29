جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

قام بها مراقبو الأمانة للحد من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا

تُكثف أمانة محافظة الطائف جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وشملت جولات المراقبين لـ "الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية" في المحافظة، ومتابعة تقيدها بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها، مع تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفين.

الطائف فيروس كورونا الجديد

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29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442 01:12 AM

قام بها مراقبو الأمانة للحد من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقصور أفراح واستراحات وأسواق الطائف

فهد العتيبي

الطائف

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تُكثف أمانة محافظة الطائف جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وشملت جولات المراقبين لـ "الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية" في المحافظة، ومتابعة تقيدها بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها، مع تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للمخالفين.

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الطائف فيروس كورونا الجديد

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