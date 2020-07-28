أمين عسير يوجّه بتغريم مستثمر مسلخ الأمانة النموذجي

بالحد الأعلى للائحة.. لعدم توفر مستوى النظافة اللازم

وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتغريم مستثمر مسلخ الأمانة النموذجي بموجب الحد الأعلى من لائحة الغرامات؛ نظرًا لعدم توفر مستوى النظافة اللازم.

جاء ذلك خلال تفقد أمين منطقة عسير اليوم مسلخ الأمانة، حيث اطلع على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، وشاهد صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ الآلي.

واطلع "الحميدي" على المرافق وحظائر المواشي وسوق الأعلاف والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد على إدارة المسلخ والعاملين فيها بضرورة تكثيف كافة الإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة نظرًا لما يشهده خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي.

وقال: صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات وأن الأمانة وكافة البلديات والإدارات التابعة لها لا تتهاون مع كل ما يمس هذا الشأن ومن يثبت إخلاله بالتزاماته أو مخالفته للاشتراطات الصحية المنصوص عليها في عقود التشغيل سيخضع لتطبيق الأنظمة بحقه وفق العقوبات المقررة مع إعادة النظر في التعامل معه مجدداً ولن نسمح بأي تساهل أو تخاذل.

ودعا "الحميدي" المواطنين والمقيمين إلى الامتثال للإجراءات الوقائية والدخول على التطبيق الذي تم إطلاقه مؤخراً لحجز موعد ذبح الأضحية، بعدما تقرر العمل به كأحد الاجراءات الوقائية إضافة إلى الاستفادة من المطابخ المعلن عنها مسبقاً، والتي تم السماح لها بالذبح وفق الاشتراطات الصحية.