"العثيمين" يستقبل القنصل الأمريكي ويستعرض أوجه التعاون الثنائي

بمناسبة انتهاء فترة عمله بجدة

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه اليوم، القنصل العام الأمريكي والممثل الرسمي للولايات المتحدة لدى المنظمة، رايان كْليها، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بجدة.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين وآفاقها.

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01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442 05:21 PM

بمناسبة انتهاء فترة عمله بجدة

"العثيمين" يستقبل القنصل الأمريكي ويستعرض أوجه التعاون الثنائي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه اليوم، القنصل العام الأمريكي والممثل الرسمي للولايات المتحدة لدى المنظمة، رايان كْليها، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بجدة.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين وآفاقها.

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