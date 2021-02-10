حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (39).
وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.حساب المواطن
البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (39).
وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.