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البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير

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بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (39).

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.