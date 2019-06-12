الفيحاء يعلن فتح باب الترشُّح لرئاسة وعضوية النادي

أعلن نادي الفيحاء أن اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية ترغب في فتح باب الترشُّح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بنظام الإقامة؛ وذلك نظرًا لقرب انتهاء الدورة النظامية لمجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب، الذي ستنتهي فترة رئاسته في نهاية العام الهجري الحالي.

وأشار بيان نادي الفيحاء إلى أنه سيفتح باب الترشُّح لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم الأحد القادم 13/ 10/ 1440هـ، الموافق 16 يونيو الجاري، حتى يوم الثلاثاء.

وأكد البيان أنه سيوجَد أعضاء اللجنة بمقر النادي يوميًّا خلال الفترة المحددة أعلاه من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساء؛ وذلك لاستلام وفحص ملفات المرشحين وبيانات أعضاء الجمعية العمومية العادية الذين يحق لهم الحضور والتصويت، والمستوفين للشروط المنصوص عليها.

وكان سعود الشلهوب، رئيس النادي الحالي، قد أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشُّح لولاية ثالثة مكتفيًا بما قدمه خلال فترة رئاسته النادي.

يُشار إلى أنه تم يوم أمس غلق باب الترشُّح لرئاسة وعضوية مجالس 11 ناديًا من أندية دوري المحترفين السعودي. وقد أسفر ذلك عن تقديم 13 مرشحًا للرئاسة، فيما لم يتقدم أي مرشح لرئاسة نادي النصر.