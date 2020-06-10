السلطات السودانية: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً.. نثريات

أرقام كشفت عنها لجنة محلية لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال

كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أن الرئيس المعزول عمر البشير "كان يتقاضى نثرية شهرية قيمتها 20 مليون دولار".

وقال الرئيس المناوب للجنة وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقصر الجمهوري، مساء أمس الثلاثاء، إن اللجنة وضعت يدها على حساب شخصي باسم البشير يحمل رقم 2616 بنك أم درمان الوطني، تورد فيه 20 مليون دولار شهرياً كنثرية له حتى بعد انفصال الجنوب.

وأضاف وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، أنه تم لاحقاً تناقص مبلغ النثرية تدريجياً ليصل إلى 8 ملايين دولار ثم إلى 3 ملايين، وبقي عليه حتى عزل البشير في أبريل 2019.