شاهد.. فيديو لتدريبات "أمن الخليج 3" العسكرية ينشره وزير الداخلية ويعلّق

يُظهر الاستعداد في مواجهة التهديدات.. "مناورات وسط البحار وأعلى المباني"

نشر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يوثّق مشاهد من التدريبات العسكرية الجارية في مدينة بقيق، شرقي البلاد؛ ضمن إطار فعاليات "أمن الخليج العربي 3".

وعلّق وزير الداخلية، على مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "التمرين التعبوي المشترك الثالث، تعاون وتنسيق من أجل أمن خليجنا العربي، أمننا واحد خليجنا واحد".

وفعاليات التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 3" الذي يشارك فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي، انطلق في 16 يناير الجاري، ويهدف إلى "رفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية"، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتظهر في المقطع عناصر عسكرية من دول خليجية عدة وهم يتدربون في أعلى المباني ووسط البحار، فضلاً عن إجراء مناورات وتدريبات على الآليات العسكرية والأسلحة.

والخميس الماضي، أشاد قائد التمرين التعبوي المشترك، شايع بن سالم الودعاني؛ بمستوى استعداد وجاهزية القوات المشاركة، وسرعة الاندماج في التدريب المشترك على مواجهة الأعمال الإجرامية، وتقديم الدعم والإسناد بين الأجهزة الأمنية، وتنفيذ التطبيقات الميدانية والفرضيات التي تحاكي المخاطر والتهديدات المختلفة، وطرق التعامل معها.

ونوّه "الودعاني"؛ بأهمية هذه التمارين في رفع مستوى الاستعداد والتنسيق والتعاون بين القطاعات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليج؛ لمواجهة أي تهديدٍ محتمل.