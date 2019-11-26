"التعليم" تدشن فعالية "ساعة لصحتك" لرفع مستوى وعي منسوبيها

ضمن برنامج لياقي توعوي للمحافظة على صحتهم

ضمن برنامج لياقي توعوي للمحافظة على صحة منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم وحيويتهم، دشّن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، صباح اليوم بمقر الوزارة، فعالية "ساعة لصحتك" لمنسوبي ومنسوبات الوزارة، وذلك بحضور مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية أسماء الشبانات، وعدد من قيادات الوزارة، والمشاركين من الجهات ذات الاختصاص.

وعلى هامش الفعالية، تجول الدكتور "العاصمي" برفقة مساعد الوزير بالمعرض المصاحب، مطلعاً على محتوياته، والأركان المزودة بكامل التجهيزات الطبية، وأدوات القياس.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، أن المعرض ينفذ بمشاركة المراكز الصحية، والجهات ذات العلاقة؛ لتقديم العديد من الخدمات والاستشارات الصحية والغذائية للمحافظة على الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم؛ لممارسة نمط حياة صحي، وإكساب المفاهيم والمعارف المرتبطة بالنشاط البدني، والتغذية الصحية، بالإضافة للتعريف بالخيارات والبدائل المتاحة، وتنمية المهارات الحياتية والعادات الصحية السليمة.

تأتي الفعالية ضمن برنامج لياقي توعوي للمحافظة على صحة منسوبي ومنسوبات الوزارة وحيويتهم؛ وذلك للاستفادة من الإمكانات البشرية، ورفع كفاءة الأداء؛ للتوافق مع سبل التطوير الإداري واتجاهات التغيير في منظومة العمل التعليمي، ومساهمة مجتمعية من الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الإدارة العامة للإشراف التربوي، والقطاعات ذات العلاقة.