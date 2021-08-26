مصرع شخص سقط من أحد المرتفعات بالمندق والجهات الأمنية تباشر

في العقد الثالث وسُلمت الجثة لجهة الاختصاص وفُتح تحقيق في الحادثة

باشرت الجهات الأمنية، فجر اليوم، حادث سقوط أحد الأشخاص ومصرعه في أحد المواقع الجبلية بالمندق.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية؛ فإن عددًا من الأشخاص كانوا متواجدين في شفا عقبة المندق فجر اليوم وتعرض أحدهم لسقوط من المرتفع.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث بعد تلقيها بلاغًا عن تعرض أحد الأشخاص لسقوط وتمكنت فِرَق الدفاع المدني من إخراج الشخص، واتضح أنه متوفى وفي العقد الثالث من العمر، وسلمت الجثة لجهة الاختصاص وفُتح ملف في الحادثة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.